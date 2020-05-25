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Факты / Спорт

Матч Ливерпуль — Атлетико привел к 41 смерти от Covid-19

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Атлетико, прошедший на Энфилде еще 11 марта, привел к смерти от коронавируса по меньшей мере 41 человека.

Компания Edge Health провела исследование, обнаружив рост числа новых случаев заражения Covid-19, а также смертей в больницах Ливерпуля и ближайших регионов после приезда в Британию болельщиков из Мадрида.

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Как эта встреча повлияла на соответствующую статистику в Испании, неизвестно. Всего на стадионе присутствовали 52 тыс. болельщиков, из них почти 3 тыс. — фанаты Атлетико.

Известно, что 290 фанатов матрасников остались дома, хотя у них были билеты на игру. Фанаты попытались вернуть потраченные средства на билеты, но Ливерпуль, который получил весь доход от реализованных билетов, отказал. Навстречу своим болельщикам пошло руководство мадридцев, компенсировав в общей сумме €17 тыс.

Однако, эти финансовые потери мадридский клуб вряд ли будет считать существенными, учитывая то, что команда обыграла чемпионов Европы и пробилась в четвертьфинал турнира.

Источник: The Times

Фото: Dreamstime

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