Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен — 0:1

Голы: Киммих, 43

Дортмундская Боруссия принимала мюнхенскую Баварию в рамках матча 28 тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла на стадионе Сигнал Идуна Парк и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

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Единственный гол во встрече на счету Йозуа Киммиха. Он получил мяч на краю штрафной, когда Роман Бюрки вышел далеко от своих ворот. Киммих решил этим воспользоваться, безупречно перебросив снаряд над голкипером прямо в сетку.

После матча Киммих заявил, что этот гол стал лучшим в его карьере.

— До матча нам говорили, что Бюрки часто становится перед вратарской линией. Это был лучший гол в моей карьере — он очень важен, — сказал Киммих.

Победа над Боруссией позволила мюнхенской команде закрепить лидерство в турнирной таблице Бундеслиги. Теперь в активе подопечных Флика 64 пункта. Боруссия идет второй, имея в активе 57 очков.

Напомним, в рамках 27 тура Боруссия Дортмунд уверенно обыграла Вольфсбург.