Шотландский клуб определяет судьбу футболиста через голосование в Twitter

Шотландский футбольный клуб Ливингстон решил странным образом определить судьбу запасного голкипера Гэри Мэйли.

В соцсети Twitter клуб запустил голосования, следует оставлять футболиста в клубе. Варианты — Да, предложите ему контракт и Нет, попросите его уйти.

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Пока подписчики Ливингстона в Twitter просят клуб оставить Мейли в команде.

В чемпионате Шотландии сезона-2019/20, досрочно завершили из-за пандемии коронавируса, а Ливингстон занял пятое место. Золотые медали чемпионата Шотландии достались Селтику из Глазго.

Источник: Livingston FC

Фото: Livingston FC