PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Шотландский клуб определяет судьбу футболиста через голосование в Twitter

Шотландский футбольный клуб Ливингстон решил странным образом определить судьбу запасного голкипера Гэри Мэйли.

В соцсети Twitter клуб запустил голосования, следует оставлять футболиста в клубе. Варианты — Да, предложите ему контракт и Нет, попросите его уйти.

Читайте: Видео про кота-голкипера Мяунуеля Нойера оказалось фейком

Пока подписчики Ливингстона в Twitter просят клуб оставить Мейли в команде.

Ливингстон

В чемпионате Шотландии сезона-2019/20, досрочно завершили из-за пандемии коронавируса, а Ливингстон занял пятое место. Золотые медали чемпионата Шотландии достались Селтику из Глазго.

Источник: Livingston FC

Фото: Livingston FC

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка