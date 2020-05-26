Наставник мадридского Реала Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги чемпионов по версии ресурса Squawka.
Французский специалист — единственный, кто сумел взять с клубом три турнира подряд.
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Второе место в рейтинге занял главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола. Под руководством испанца Барселона одержала две победы в ЛЧ.
Третья ступень за действующим наставником Эвертона Карло Анчелотти. Итальянский специалист дважды одержал трофей с Миланом и один раз с мадридским Реалом.
Топ-10 лучших тренеров в истории ЛЧ:
- 1. Зинедин Зидан;
- 2. Хосеп Гвардиола;
- 3. Карло Анчелотти;
- 4. Жозе Моуринью;
- 5. Луи ван Гал;
- 6. Алекс Фергюсон;
- 7. Юпп Хайнкес;
- 8. Висенте дель Боске;
- 9. Рафаэль Бенитес;
- 10. Оттмар Хитцфельд.
Напомним, ФИФА приняла решение не проводить в 2020 году церемонию вручения наград The Best FIFA Football Awards из-за пандемии коронавируса.
Источник: Squawka