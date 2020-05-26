Наставник мадридского Реала Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги чемпионов по версии ресурса Squawka.

Французский специалист — единственный, кто сумел взять с клубом три турнира подряд.

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Второе место в рейтинге занял главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола. Под руководством испанца Барселона одержала две победы в ЛЧ.

Третья ступень за действующим наставником Эвертона Карло Анчелотти. Итальянский специалист дважды одержал трофей с Миланом и один раз с мадридским Реалом.

Топ-10 лучших тренеров в истории ЛЧ:

1. Зинедин Зидан;

2. Хосеп Гвардиола;

3. Карло Анчелотти;

4. Жозе Моуринью;

5. Луи ван Гал;

6. Алекс Фергюсон;

7. Юпп Хайнкес;

8. Висенте дель Боске;

9. Рафаэль Бенитес;

10. Оттмар Хитцфельд.

Напомним, ФИФА приняла решение не проводить в 2020 году церемонию вручения наград The Best FIFA Football Awards из-за пандемии коронавируса.

Источник: Squawka