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Факты / Спорт

Зинедина Зидана признали лучшим тренером в истории Лиги чемпионов

Наставник мадридского Реала Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги чемпионов по версии ресурса Squawka.

Французский специалист — единственный, кто сумел взять с клубом три турнира подряд.

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Второе место в рейтинге занял главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола. Под руководством испанца Барселона одержала две победы в ЛЧ.

Третья ступень за действующим наставником Эвертона Карло Анчелотти. Итальянский специалист дважды одержал трофей с Миланом и один раз с мадридским Реалом.

Топ-10 лучших тренеров в истории ЛЧ:

  • 1. Зинедин Зидан;
  • 2. Хосеп Гвардиола;
  • 3. Карло Анчелотти;
  • 4. Жозе Моуринью;
  • 5. Луи ван Гал;
  • 6. Алекс Фергюсон;
  • 7. Юпп Хайнкес;
  • 8. Висенте дель Боске;
  • 9. Рафаэль Бенитес;
  • 10. Оттмар Хитцфельд.

Напомним, ФИФА приняла решение не проводить в 2020 году церемонию вручения наград The Best FIFA Football Awards из-за пандемии коронавируса.

Источник: Squawka

Фото: Dreamstime

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