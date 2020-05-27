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Факты / Спорт

Бундеслига: расписание и результаты матчей 28 тура

Немецкая Бундеслига после восстановления текущего розыгрыша чемпионата отыграла уже два тура.

В рамках 28 тура состоится главный поединок, возможно, всей второй половины сезона. На Сигнал Идуна Парк дортмундская Боруссия примет дома мюнхенскую Баварию.

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Матчи 28 тура немецкой Бундеслиги состоятся 26-27 мая.

Расписание матчей 28 тура Бундеслиги:

26 мая, вторник
19:30 Боруссия Д 0:1 Бавария
21:30 Айнтрахт 3:3 Фрайбург
21:30 Байер 1:4 Вольфсбург
21:30 Вердер 0:0 Боруссия М
27 мая, среда
19:30 РБ Лейпциг _:_ Герта
21:30 Аугсбург _:_ Падерборн
21:30 Хоффенхайм _:_ Кельн
21:30 Фортуна _:_ Шальке
21:30 Унион Берлин _:_ Майнц

Напомним, в рамках 27 тура Боруссия Дортмунд уверенно обыграла Вольфсбург.

Фото: Dreamstime

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