Немецкая Бундеслига после восстановления текущего розыгрыша чемпионата отыграла уже два тура.
В рамках 28 тура состоится главный поединок, возможно, всей второй половины сезона. На Сигнал Идуна Парк дортмундская Боруссия примет дома мюнхенскую Баварию.
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Матчи 28 тура немецкой Бундеслиги состоятся 26-27 мая.
Расписание матчей 28 тура Бундеслиги:
|26 мая, вторник
|19:30
|Боруссия Д
|0:1
|Бавария
|21:30
|Айнтрахт
|3:3
|Фрайбург
|21:30
|Байер
|1:4
|Вольфсбург
|21:30
|Вердер
|0:0
|Боруссия М
|27 мая, среда
|19:30
|РБ Лейпциг
|_:_
|Герта
|21:30
|Аугсбург
|_:_
|Падерборн
|21:30
|Хоффенхайм
|_:_
|Кельн
|21:30
|Фортуна
|_:_
|Шальке
|21:30
|Унион Берлин
|_:_
|Майнц
Напомним, в рамках 27 тура Боруссия Дортмунд уверенно обыграла Вольфсбург.