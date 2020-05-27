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Факты / Спорт

Сезон НХЛ возобновят: определились пары в квалификационном раунде Кубка Стэнли

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн подтвердил, что регулярный сезон НХЛ, который приостановили из-за пандемии коронавируса, возобновят.

Пока точная дата возобновления сезона остается неизвестной, но тренировочные сборы команд начнут не раньше июля.

Читайте: НХЛ планирует возобновить регулярный чемпионат в июле

Регулярный чемпионат досрочно завершили, а борьбу в плей-офф за Кубок Стэнли продолжат 24 команды. Вне раунда плей-офф оказались: Оттава Сенаторз, Детройт Ред Уингз, Баффало Сейбрз, Нью-Джерси Дэвилз, Лос-Анджелес Кингз, Сан-Хосе Шаркс и Анахайм Дакс.

Четыре лучшие команды из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. Они позволят клубам изменить номер посева в плей-офф.

Остальные команды, параллельно круговому турниру, проведут серии до трех побед. Победители этих серий попадут в первом раунде плей-офф на первых четырех сеяных команд своих конференций. После этого розыгрыш Кубка Стэнли продолжат в обычном формате.

Пары соперников в квалификационном раунде:

Восточная конференция

  • Питтсбург Пингвинз — Монреаль Канадиенс
  • Каролина Харрикейнз — Нью-Йорк Рейнджерс
  • Нью-Йорк Айлендерс — Флорида Пантерс
  • Торонто Мэйпл Лифс — Коламбус Блю Джекетс

Западная конференция

  • Эдмонтон Ойлерз — Чикаго Блэкхоукс
  • Нэшвилл Предаторз — Аризона Койотс
  • Ванкувер Кэнакс — Миннесота Уайлз
  • Калгари Флэймз — Виннипег Джетс.

Напомним, предложение доиграть сезон в формате плей-офф из 24 команд выдвинул профсоюз игроков НХЛ.

Источник: NHL

Фото: Dreamstime

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