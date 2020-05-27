Днепр — Севилья — 2:3

Голы: Калинич, 7 Ротань, 44 — Крыховяк, 28 Бакка, 31, 73

27 мая 2015 года Днепр сыграл в историческом для себя финале Лиги Европы-2015. На Национальном стадионе в Варшаве подопечные Мирона Маркевича встретились с испанской Севильей под руководством Унаи Эмери.

Для Днепра сказка началась в конце 2014 года, когда команда чудом вышла в плей-офф Лиги Европы со второго места. В параллельном матче Карабах забил гол миланскому Интеру на последних минутах шестого матча группового этапа, что лишало Днепр билета в плей-офф.

Однако уже после финального свистка в Киеве на Олимпийском комментатор сообщил, что взятие ворот миланцев отменили и именно Днепр сыграет в следующем раунде.

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В плей-офф днепряне поочередно прошли Олимпиакос, Аякс, Брюгге и Наполи в 1/2 финала.

В финале команда Мирона Маркевича боролась до последнего, но не смогла побороть амбиции Севильи. Тем не менее, это был самый успешный сезон Днепра в его еврокубковой истории.

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