Испанская Примера возобновится 11 июня

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20, который прервали из-за пандемии Covid-19, возобновят 11 июня.

— Мы вернемся 11 июня. Надеемся, что Мадрид и Барселона перейдут ко второму этапу снятия ограничений. Более 130 человек в Ла Лиге сейчас работают над тем, чтобы все можно было изменить по-новому: переезды, организация матчей, все. Также, важно, когда мы закончим соревнования. Следующий сезон стартует 12 сентября, — сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Ранее Тебас сообщал, что текущий сезон возобновится матчем Севилья — Реал Бетис, во время которого почтят память всех, кто погиб от коронавирусной инфекции.

Испанскую Примеру, как и большинство европейских чемпионатов, приостановили в марте из-за пандемии коронавируса. В чемпионате Испании успели сыграть 27 матчей из 38 запланированных.

Сейчас турнирную таблицу чемпионата возглавляет каталонская Барселона, которая имеет в активе 58 пунктов. Вслед расположился мадридский Реал с 56 очками, третьей идет Севилья — 47 баллов. Сейчас в зоне вылета находятся Мальорка, Леганес и Эспаньол.

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Испанским клубам разрешили возобновить тренировки в группах (не более 10 человек) с 18 мая. Ранее футболисты тренировались по индивидуальной программе.

Из топ-5 ведущих европейских чемпионатов возобновилась только немецкая Бундеслига, где уже сыграли три тура. Также известно, что английская Премьер-лига вернется 17 июня, а итальянская Серия А — 20 июня. А вот французскую Лигу 1 завершили досрочно, отдав чемпионство ПСЖ.