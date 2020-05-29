Лидера чемпионата Австрии ЛАСК с Линца оштрафовали и лишили шести очков за досрочное возвращение к общекомандным тренировкам без разрешения руководства лиги.
Австрийская футбольная Бундеслига ранее разрешила командам тренироваться небольшими группами, тогда как ЛАСК приступил к командным контактным тренировкам.
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За нарушение концепции честной игры с клуба снимут шесть очков. Также ЛАСК будет вынужден заплатить штраф в размере €75 тыс. На соответствующее решение клуб из Линца уже подал апелляцию.
До снятия очков в активе ЛАСКа было 27 пунктов. После вычета очков команда опустится на второе место, пропустив вперед РБ Зальцбург, у которого 24 балла.
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Чемпионат Австрии приостановили в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновление австрийской Бундеслиги запланировано на 2 июня.
Сейчас борьбу за еврокубки ведут шесть из двенадцати команд, которые попали в чемпионскую группу: Зальцбург, ЛАСК, Рапид Вена, Вольфсберг, Штурм и Хартберг.
Источник: ÖFB