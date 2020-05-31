Форвард сборной Аргентины Мауро Икарди стал полноценным игроком французского ПСЖ.

Парижский клуб выкупил контракт 27-летнего футболиста у миланского Интера. Аргентинец обошелся ПСЖ в более чем €50 млн плюс бонусы.

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Новое соглашение Мауро Икарди с парижанами рассчитано до 30 июня 2024 года. Контракт вступит в силу в конце сезона-2019/20 в Италии.

Mauro Icardi s’engage au Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin 2024. Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la levée de l’option d’achat de @MauroIcardi. L’attaquant de 27 ans était prêté en 2019-2020 par l’Inter Milan. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2020

Контракт футболиста с нерадзурри заканчивался в 2022 году.

Икарди начал выступления за ПСЖ в сентябре 2019 года, перейдя в клуб на правах аренды из Интера. С тех пор форвард за новую команду отличился 20 голами и четырьмя результативными передачами в 31 матче во всех турнирах.

Из-за пандемии коронавируса текущий сезон французской Лиги 1 завершили досрочно, признав чемпионом страны французский ПСЖ.

Источник: PSG