Известного фанатам Динамо арбитра Винчича задержали на вечеринке с наркотиками

Арбитра категории ФИФА Винчича задержали в Боснии на вечеринке с наркотиками и оружием.

В боснийском городе Биелина правоохранители во время спецоперации задержали 16 человек по подозрению в торговле наркотиками, оружием, а также в ​​проституции.

Среди задержанных оказался словенский футбольный арбитр Славко Винчич, который утверждает, что не имеет ничего общего с криминальной группировкой.

Задержание произошло в коттедже, где обнаружили алкоголь, наркотики и оружие. В вечеринке участвовали проститутки.

— Я оказался на этом ранчо случайно. У меня есть своя компания, я был в Боснии и Герцеговине на деловой встрече. Я принял приглашение на обед, что оказалось моей самой большой ошибкой. Я сожалею об этом, — заявил Винчич.

Арбитра после допроса отпустили, за него заступился президент Ассоциации футбольных рефери Словении Владо Шайн.







Известного фанатам Динамо арбитра задержали на вечеринке с наркотиками / 2 фотографии

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Словенец обслуживал скандальный матч Динамо против Генгама (1:2), в котором он спорно удалил двух игроков киевлян.

Напомним, итальянский арбитр Антонио Мартиньелло попал под поезд, когда убегал от полицейских.

Источник: Vecer

Фото: Vecer