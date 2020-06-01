Тоттенхэм Хотспур — Ливерпуль — 0:2

Голы: Салах, 2 (пен.), Ориги, 87

Ровно год назад, 1 июня 2019 года, в Мадриде на новом стадионе Ванда Метрополитано в финале Лиги чемпионов встретились два английских клуба — Ливерпуль и Тоттенхэм.

Обе команды выдали феерический сезон, и обе создали камбэки в 1/2 финала турнира, доведя всем право на участие в финале ЛЧ. Для красных это был девятый финал, тогда как шпоры оказались там впервые в истории.

Нули на табло на второй минут встречи размочил точный удар Мохаммеда Салаха с одиннадцатиметровой отметки, который был назначен за игру рукой Сиссоко в своей штрафной.

Интересно, что этот гол стал вторым самым быстрым в истории финалов ЛЧ — пальма первенства принадлежит Паоло Мальдини, который в 2005 году на 50 секунде отличился в воротах Ливерпуля.

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После перерыва подопечные Почеттино пытались сравнять счет, а у мерсисайдцев хороший момент упустил Салах. Второго гола болельщикам пришлось ждать до 87 минуты. Джокер Клоппа — Дивок Ориги получил мяч на линии штрафной после розыгрыша углового и отправил его в дальний угол ворот Льориса.

В добавленное время футболисты Тоттенхэма едва ли не штурмом брали ворота Алиссона, но бразильский кипер красных был на высоте.

Также Факты ICTV предлагают посмотреть обзор финала Лиги чемпионов 2005 года, в котором встречались Ливерпуль совершил легендарный камбэк в матче против Милана.