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Факты / Спорт

Я — Джордж Флойд: Кличко поддержал протесты в США

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко записал видеообращение, в котором призвал бороться против расизма.

— Друзья, я осуждаю расизм, — обратился Кличко к людям на английском.

Бывший спортсмен отметил, что ему повезло разобраться с этим негативным явлением во время карьеры.

— Спорт является многонациональным. И особенно в боевых искусствах было уважение и признание, независимо от того, откуда происходит соперник, — сказал Кличко.

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Экс-чемпион мира считает, что люди не должны молчать о “невинных людях, чьи голоса не слышат”.

— Я — Джордж Флойд, — сказал Кличко.

Как смерть Джорджа Флойда переросла в жестокие протесты

В США продолжается волна протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Считается, что мужчина погиб в результате жестокой полицейской операции, которую сняли на видео.

Кроме Кличко, ряд знаменитостей поддержали протесты из-за смерти Флойда. Среди них: Ариана Гранде, Эмили Ратаковски, Леброн Джеймс, Леди Гага и многие другие.

Митинги из-за смерти афроамериканца в Миннеаполисе и в соседнем Сент-Поле переросли в поджоги, мародерство и вандализм. В четверг протестующие подожгли полицейскую станцию в Миннеаполисе.

В ряд других городов, где люди также вышли на улицы, власти направили Нацгвардию, поскольку протесты там могут перестать быть мирными.

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