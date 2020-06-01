Я — Джордж Флойд: Кличко поддержал протесты в США

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко записал видеообращение, в котором призвал бороться против расизма.
— Друзья, я осуждаю расизм, — обратился Кличко к людям на английском.
Бывший спортсмен отметил, что ему повезло разобраться с этим негативным явлением во время карьеры.
— Спорт является многонациональным. И особенно в боевых искусствах было уважение и признание, независимо от того, откуда происходит соперник, — сказал Кличко.
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Экс-чемпион мира считает, что люди не должны молчать о “невинных людях, чьи голоса не слышат”.
— Я — Джордж Флойд, — сказал Кличко.
#georgefloyd #humanrace #staysafe #protestresponsibly #sports #olympics #diversity #antiracism #weallareone pic.twitter.com/ml40ONTc5L
— Klitschko (@Klitschko) May 31, 2020
Как смерть Джорджа Флойда переросла в жестокие протесты
В США продолжается волна протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Считается, что мужчина погиб в результате жестокой полицейской операции, которую сняли на видео.
Кроме Кличко, ряд знаменитостей поддержали протесты из-за смерти Флойда. Среди них: Ариана Гранде, Эмили Ратаковски, Леброн Джеймс, Леди Гага и многие другие.
Митинги из-за смерти афроамериканца в Миннеаполисе и в соседнем Сент-Поле переросли в поджоги, мародерство и вандализм. В четверг протестующие подожгли полицейскую станцию в Миннеаполисе.
BREAKING: Minneapolis Police Department’s 3rd Precinct on fire as riots continue https://t.co/GZxYtLYw6B pic.twitter.com/BcuxYsmwor
— FOX 9 (@FOX9) May 29, 2020
#Minneapolis This Target got raided pic.twitter.com/FMkNiDIbYy
— Peep (@PeepHassan) May 28, 2020
В ряд других городов, где люди также вышли на улицы, власти направили Нацгвардию, поскольку протесты там могут перестать быть мирными.