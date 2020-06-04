Роналду, Неймар и Месси во время карантина заработали более €1 млн

У звезд спорта из-за паузы, связанной с пандемией коронавируса, появилось достаточно свободного времени. Некоторые из них использовали его для обновления своих аккаунтов в социальных сетях.

Кроме снимков развлекательного характера или отрывков из тренировок в условиях изоляции, спортсмены публиковали и рекламные посты.

Благодаря публикациям в Instagram в период с 12 марта по 14 мая топ-футболисты Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар обогатились более чем €1 млн.

Читайте: Роналду установил мировой рекорд по количеству подписчиков в Instagram

За это время каждый из них опубликовал по четыре поста от спонсоров. Пятикратный обладатель награды Золотой мяч Криштиану Роналду, который имеет наибольшее количество подписчиков (219 млн) среди всех пользователей Instagram, реклама принесла €2,1 млн. Кошелек Лионеля Месси (151 млн фолловеров) обогатился на €1,51 млн, а форвард ПСЖ Неймар (138 млн пользователей) заработал €1,33 млн.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on May 5, 2020 at 9:51am PDT

Четвертую строчку по заработку занял экс-баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс и Майами Хит Шакил О’Нил. В отличие от тройки лидеров, у него 17 млн ​​подписчиков, но в сумме шестнадцать спонсорских постов принесли ему €653 тыс.

Пятую строчку занял владелец ФК Интер Майами Дэвид Бекхэм (62 млн), заработав за три рекламных публикации €453 тыс.

View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on May 30, 2020 at 3:43am PDT

Также в десятку по заработку вошли индийский игрок в крикет Вирата Кохль (€424 тыс.), футболист Милана Златан Ибрагимович (€206 тыс.), бывший баскетболист Дуэйн Уэйд (€128 тыс.), футболист Сан-Паулу Дани Алвес (€120 тыс.) и обладатель поясов WBO, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (€109 тыс.). Заключительная пятерка не публиковали более пяти рекламных постов.

Какая ситуация в украинских спортсменов?

Стоимость рекламного поста в соцсети Instagram зависит от количества подписчиков. Среди украинских спортсменов отметку в 1 млн фолловеров преодолели только двое: игрок Манчестер Сити Александр Зинченко (1 млн) и боксер Василий Ломаченко (1,8 млн).

За время карантина Зинченко опубликовал один рекламный пост от спонсора, тогда как Ломаченко рекламировал только свой бренд.

View this post on Instagram A post shared by Alex Zinchenko (@zinchenko_96) on May 15, 2020 at 8:00am PDT

Несколько спонсорских публикаций появилось на странице боксера Александра Усика (924 тыс. подписчиков) и теннисистки Элины Свитолиной (564 тыс.).

Звездный блогер, имеющий 1 млн подписчиков в среднем за рекламный пост может заработать €1,5 — 2 тыс.