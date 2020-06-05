В Токио отменили церемонию начала обратного отсчета до старта Олимпиады

Оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио решил отменить церемонию начала обратного отсчета за год до старта соревнований.

Организаторы хотят сократить расходы, связанные с переносом игр на следующий год. Еще одной причиной такого решения является опасная ситуация, связанная с пандемией.

— Мы не можем проводить такое оживленное и масштабное мероприятие, пока остается риск заражения, — сказал в комментарии агентству NHK член организационного комитета.

Церемония обратного отсчета до старта Олимпийских игр должна была состояться 23 июля, ровно за год до соревнований.

Сейчас оргкомитет и МОК рассматривают упрощенный формат проведения Олимпийских игр в следующем году. По словам губернатора Токио Юрико Койке, при принятии окончательного решения относительно формата нужно учитывать мнение жителей Токио, Японии и спортсменов.

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Также во время Игр планируют проводить обязательное тестирование на Covid-19 не только атлетов, а также членов команд и болельщиков. Также могут ограничить передвижения Олимпийской деревней.

Летние Олимпийские игры в Токио запланированы на 23 июля и продлятся до 8 августа 2020 года. Сначала их должны были провести в этом году с 24 июля по 9 августа 2020 года, но в марте МОК и Японии приняли беспрецедентное решение о переносе Игр.

Источник: NHK