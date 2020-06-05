Первая лига Украины: 6 клубов определили судьбу остальных сезона в Первой лиге

Сегодня, 5 июня, в Киеве состоялось повторное заседание совета лиг, на котором решалась судьба текущего розыгрыша Первой лиги Украины.

Среди шестнадцати клубов ПФЛ на заседание прибыли только десять. Интересно, что лидеров чемпионата ФК Рух, ФК Волынь и ФК Минай среди них не было.

За возобновление розыгрыша в Первой лиге сезона-2019/20 проголосовали шесть команд, четыре — воздержались. За выступили Агробизнес, Оболонь-Бровар, Ингулец, Металлист-1925, Черкащина и Металлург. Также свой голос за возобновление соревнований отдал президент ПФЛ Сергей Макаров.

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Теперь решение должен утвердить исполком Украинской федерации футбола.

Согласно календарю, Первая лига Украины должна возобновиться 23 июня. До 14 июня продлится подготовительный период перед возобновлением соревнований. Завершить сезон хотят 7 августа.

Между тем директор ФК Кремень Андрей Недяк заявил, что команда вряд ли продолжит участие в розыгрыше:

— Еще зимой мы решили, что наш муниципальный клуб как проект превращается, а с июня состоится переоформления на частного инвестора, который забирает команду. Вчера у нас приняли решение о сокращении годового бюджета. Поэтому мы как муниципальный клуб прекращаем в июне свое существование. Участвовать не сможем сейчас.

В то же время в ФК Минай, которые ранее были против доигрывания, изменили мнение при одном условии:

— Например, играем важный матч против Ингульца, а Волынь, например, с Прикарпатьем, которые не выходят на матч. Они три очка взяли, а у нас бойня. Поэтому должна быть гарантия. Мы за доигрывание, но при условии, что все 16 команд доигрывают, — сказал спортивный директор ФК Минай Михаил Кополовец.

Также во время заседания приняли следующее решение: если команда дважды не появится на игру, то прекращает выступления в турнире, но сохраняет за собой предварительно набранные очки.

Со следующего сезона Первую лигу расширят до 18 команд. Клуб, который займет пятое место в турнирной таблице сыграет в плей-офф с командой, которая расположится на двенадцатой строчке УПЛ. Также две последние команды Первой лиги сыграют в плей-офф с командами, занявшими третьи места в группе А и Б во Второй лиге.

21 мая клубы ПФЛ проголосовали против возобновления текущего розыгрыша из-за пандемии коронавируса. Соответствующее решение поддержали восемь клубов, шесть — против, а один воздержался.

Решение о возобновлении чемпионата Украины по футболу приняли 26 мая. Команды уже успели отыграть 24 тур, но без одной пары. Так как во львовских Карпатах обнаружили вспышку коронавируса, игру с Мариуполем пришлось перенести на неопределенный срок.

Окончательный вердикт по матчу Карпаты — Мариуполь дирекция УПЛ должен принять позже.

Источник: Tribuna.com