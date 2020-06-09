Букмекерская контора Coral, чтобы отпраздновать возвращение спортивных соревнований, приостановленных из-за пандемии Covid-19, поинтересовалась у болельщиков о их любимых камбэках в спорте.
Первую строчку любители спорта отдали стамбульскомe чуду, который в финале Лиги чемпионов-2005 сотворил Ливерпуль.
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Команда из Энфилда в финале в Стамбуле после первого тайма уступала Милану 0:3, но после перерыва возобновила паритет благодаря голам Стивена Джеррарда, Владимира Шмицера и Хаби Алонсо, а в серии послематчевых пенальти выборола свой шестой европейский трофей.
On this day, in 2005, Liverpool were 3-0 down at half time in the Champions League final against one of the best AC Milan sides ever.
We will never forget what happened next. pic.twitter.com/GKQfvIDm4g
— Football Tweet (@Football__Tweet) May 25, 2020
Яркая победа Тайсона Фьюри в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером обеспечила 31-летнему британскому боксеру второе место в рейтинге величайших камбэков.
В рамках второго боя между Тайсоном Фьюри и непобедимым Деонтеем Уайлдером, который состоялся в феврале 2020 года, британец сначала дважды отправил соперника в нокдаун, а в седьмом раунде вернул мировую корону, ошеломив MGM Grand Arena после серии ударов, которые заставили рефери остановить бой.
Last night, Deontay Wilder vs Tyson Fury II broke the record for largest gate for a Heavyweight Championship fight in Nevada History.
Totaling $16.91M, it surpasses Lennox Lewis vs. Evander Holyfield in 1999, which netted $16.86M. pic.twitter.com/ZT9KhBT3i8
— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 23, 2020
Третью строчку в рейтинге самых грандиозных камбэков отдали Манчестер Юнайтед, а точнее победе красных дьяволов в финале Лиги чемпионов-1999 в матче против Баварии.
Все основное время матча на Камп Ноу МЮ минимально уступал мюнхенцам, но в добавленное время лишь за две минуты смог вырвать победу и взять трофей. Сначала счет сравнял Терри Шеррингем, а через две минуты манкунианцев вывел вперед Уле Гуннар Сульшер.
26 May, 1999…
90′: #MUFC 0 Bayern Munich 1
Full-time: https://t.co/DKYjLkWFms pic.twitter.com/OWwDcfM8Zr
— Manchester United (@ManUtd) May 7, 2020
Топ-10 камбэков в истории спорта
- Ливерпуль — Милан в финале Лиги чемпионов 2005 года (футбол);
- Тайсон Фьюри вернул титул чемпиона мира в супертяжелом весе в феврале 2020 в поединке против Деонтея Уайлдера (бокс);
- Манчестер Юнайтед — Бавария в финале Лиги чемпионов-1999 (футбол);
- Англия — Австралия — Ashes Test Headingley-1981 (крикет);
- Англия — Австралия — Ashes Test Headingley-2019 (крикет);
- Ники Лауда выиграл два чемпионата мира в Формуле-1 после серьезной аварии (Формула-1);
- Ливерпуль — Барселона, 1/2 финала Лиги чемпионов 2019 года. После поражения 0:3 в первом матче, подопечные Юргена Клоппа разгромили Барселону 4:0 на Энфилде (футбол);
- Победа жокея Боба Чемпиона и его коня Алданити в большом национальном чемпионате 1981 года после того, как всадник излечился от рака (скачки);
- Победа Манчестер Сити над КПР со счетом 3:2 в сезоне-2011/12 в АПЛ (футбол);
- Возвращение Майкла Джордана в Чикаго Буллз в 1995 году (баскетбол).