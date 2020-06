Букмекерская контора Coral, чтобы отпраздновать возвращение спортивных соревнований, приостановленных из-за пандемии Covid-19, поинтересовалась у болельщиков о их любимых камбэках в спорте.

Первую строчку любители спорта отдали стамбульскомe чуду, который в финале Лиги чемпионов-2005 сотворил Ливерпуль.

Читайте: Стамбульское чудо: матчу Милан — Ливерпуль 15 лет

Команда из Энфилда в финале в Стамбуле после первого тайма уступала Милану 0:3, но после перерыва возобновила паритет благодаря голам Стивена Джеррарда, Владимира Шмицера и Хаби Алонсо, а в серии послематчевых пенальти выборола свой шестой европейский трофей.

On this day, in 2005, Liverpool were 3-0 down at half time in the Champions League final against one of the best AC Milan sides ever.

We will never forget what happened next. pic.twitter.com/GKQfvIDm4g

— Football Tweet (@Football__Tweet) May 25, 2020