Букмекерская контора Coral, чтобы отпраздновать возвращение спортивных соревнований, приостановленных из-за пандемии Covid-19, поинтересовалась у болельщиков о их любимых камбэках в спорте.

Первую строчку любители спорта отдали стамбульскомe чуду, который в финале Лиги чемпионов-2005 сотворил Ливерпуль.

Читайте: Стамбульское чудо: матчу Милан — Ливерпуль 15 лет

Команда из Энфилда в финале в Стамбуле после первого тайма уступала Милану 0:3, но после перерыва возобновила паритет благодаря голам Стивена Джеррарда, Владимира Шмицера и Хаби Алонсо, а в серии послематчевых пенальти выборола свой шестой европейский трофей.

On this day, in 2005, Liverpool were 3-0 down at half time in the Champions League final against one of the best AC Milan sides ever. We will never forget what happened next. pic.twitter.com/GKQfvIDm4g — Football Tweet (@Football__Tweet) May 25, 2020

Яркая победа Тайсона Фьюри в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером обеспечила 31-летнему британскому боксеру второе место в рейтинге величайших камбэков.

В рамках второго боя между Тайсоном Фьюри и непобедимым Деонтеем Уайлдером, который состоялся в феврале 2020 года, британец сначала дважды отправил соперника в нокдаун, а в седьмом раунде вернул мировую корону, ошеломив MGM Grand Arena после серии ударов, которые заставили рефери остановить бой.

Last night, Deontay Wilder vs Tyson Fury II broke the record for largest gate for a Heavyweight Championship fight in Nevada History. Totaling $16.91M, it surpasses Lennox Lewis vs. Evander Holyfield in 1999, which netted $16.86M. pic.twitter.com/ZT9KhBT3i8 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 23, 2020

Третью строчку в рейтинге самых грандиозных камбэков отдали Манчестер Юнайтед, а точнее победе красных дьяволов в финале Лиги чемпионов-1999 в матче против Баварии.

Все основное время матча на Камп Ноу МЮ минимально уступал мюнхенцам, но в добавленное время лишь за две минуты смог вырвать победу и взять трофей. Сначала счет сравнял Терри Шеррингем, а через две минуты манкунианцев вывел вперед Уле Гуннар Сульшер.

Топ-10 камбэков в истории спорта