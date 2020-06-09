PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Стамбульское чудо и возвращения Фьюри: названы топ-10 камбэков в спорте

Букмекерская контора Coral, чтобы отпраздновать возвращение спортивных соревнований, приостановленных из-за пандемии Covid-19, поинтересовалась у болельщиков о их любимых камбэках в спорте.

Первую строчку любители спорта отдали стамбульскомe чуду, который в финале Лиги чемпионов-2005 сотворил Ливерпуль.

Читайте: Стамбульское чудо: матчу Милан — Ливерпуль 15 лет

Команда из Энфилда в финале в Стамбуле после первого тайма уступала Милану 0:3, но после перерыва возобновила паритет благодаря голам Стивена Джеррарда, Владимира Шмицера и Хаби Алонсо, а в серии послематчевых пенальти выборола свой шестой европейский трофей.

Яркая победа Тайсона Фьюри в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером обеспечила 31-летнему британскому боксеру второе место в рейтинге величайших камбэков.

В рамках второго боя между Тайсоном Фьюри и непобедимым Деонтеем Уайлдером, который состоялся в феврале 2020 года, британец сначала дважды отправил соперника в нокдаун, а в седьмом раунде вернул мировую корону, ошеломив MGM Grand Arena после серии ударов, которые заставили рефери остановить бой.

Третью строчку в рейтинге самых грандиозных камбэков отдали Манчестер Юнайтед, а точнее победе красных дьяволов в финале Лиги чемпионов-1999 в матче против Баварии.

Все основное время матча на Камп Ноу МЮ минимально уступал мюнхенцам, но в добавленное время лишь за две минуты смог вырвать победу и взять трофей. Сначала счет сравнял Терри Шеррингем, а через две минуты манкунианцев вывел вперед Уле Гуннар Сульшер.

Топ-10 камбэков в истории спорта

  1. Ливерпуль — Милан в финале Лиги чемпионов 2005 года (футбол);
  2. Тайсон Фьюри вернул титул чемпиона мира в супертяжелом весе в феврале 2020 в поединке против Деонтея Уайлдера (бокс);
  3. Манчестер Юнайтед — Бавария в финале Лиги чемпионов-1999 (футбол);
  4. Англия — Австралия — Ashes Test Headingley-1981 (крикет);
  5. Англия — Австралия — Ashes Test Headingley-2019 (крикет);
  6. Ники Лауда выиграл два чемпионата мира в Формуле-1 после серьезной аварии (Формула-1);
  7. Ливерпуль — Барселона, 1/2 финала Лиги чемпионов 2019 года. После поражения 0:3 в первом матче, подопечные Юргена Клоппа разгромили Барселону 4:0 на Энфилде (футбол);
  8. Победа жокея Боба Чемпиона и его коня Алданити в большом национальном чемпионате 1981 года после того, как всадник излечился от рака (скачки);
  9. Победа Манчестер Сити над КПР со счетом 3:2 в сезоне-2011/12 в АПЛ (футбол);
  10. Возвращение Майкла Джордана в Чикаго Буллз в 1995 году (баскетбол).

Источник: Daily Mail

Теги: , , , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка