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Бекхэм прочитал главу из Гарри Поттера вместе с Теннантом

Бывший футболист сборной Англии и Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм в рамках проекта Harry Potter At Home прочитал главу из книги Гарри Поттер и философский камень.

Компанию Бекхэму составил шотландский актер Дэвид Теннант, который известен по ролям Барти Крауча-младшего и Доктора Кто в одноименном сериале.

— Я очень счастлив, что стал частью этого замечательного проекта, чтобы донести магию Гарри Поттера до поклонников со всего мира, среди которых и моя дочь Харпер. Мне всегда было легче с мячом в школе, чем с книгой, но я старался не смущать детей, — написал Бекхэм.

 

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Бекхэм и Теннант прочитали одиннадцатую главу книги, в которой рассказывается о матче Гарри по квиддичу против Слизерина.

Проект Harry Potter At Home

5 мая писательница и автор книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг запустила проект Harry Potter At Home. Его цель — рассказать о волшебном мире Гарри Поттера всем, кто находится на карантине.

Еженедельно известные люди читают по одной главе из книги Гарри Поттер и философский камень, содержащей 17 разделов.

Кроме Бекхэма и Теннанта в проекте приняли участие актеры Даниэл Рэдклифф, Дакота Фаннинг, Эдди Рейдман, Вуппи Голдберг, Оливия Колман, Стивен Фрай.

Источник: Wizarding World

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