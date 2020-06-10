Бывший футболист сборной Англии и Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм в рамках проекта Harry Potter At Home прочитал главу из книги Гарри Поттер и философский камень.
Компанию Бекхэму составил шотландский актер Дэвид Теннант, который известен по ролям Барти Крауча-младшего и Доктора Кто в одноименном сериале.
— Я очень счастлив, что стал частью этого замечательного проекта, чтобы донести магию Гарри Поттера до поклонников со всего мира, среди которых и моя дочь Харпер. Мне всегда было легче с мячом в школе, чем с книгой, но я старался не смущать детей, — написал Бекхэм.
View this post on Instagram
Читайте: Роналду, Неймар и Месси во время карантина заработали более €1 млн
Бекхэм и Теннант прочитали одиннадцатую главу книги, в которой рассказывается о матче Гарри по квиддичу против Слизерина.
Проект Harry Potter At Home
5 мая писательница и автор книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг запустила проект Harry Potter At Home. Его цель — рассказать о волшебном мире Гарри Поттера всем, кто находится на карантине.
Еженедельно известные люди читают по одной главе из книги Гарри Поттер и философский камень, содержащей 17 разделов.
Кроме Бекхэма и Теннанта в проекте приняли участие актеры Даниэл Рэдклифф, Дакота Фаннинг, Эдди Рейдман, Вуппи Голдберг, Оливия Колман, Стивен Фрай.
Источник: Wizarding World