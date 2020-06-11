Хавбек Тоттенхэм Хотспур Деле Алли получил дисквалификацию на один матч за публикацию в соцсетях расистской шутки о коронавирусе. Такое решение приняла Футбольная ассоциация Англии.

Кроме бана футболиста оштрафовали на €55 тыс. и обязали пройти образовательный курс.

Деле пропустит домашнюю игру шпор против Манчестер Юнайтед, которая запланирована на 19 июня.

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Во время слушания своего дела Алли сказал, что он очень быстро понял, что видео может кого-то оскорбить, поэтому удалил его еще до того, как сел на рейс. Он добавил, что его предал друг, который продал это видео СМИ.

— В ответ на решение FA я хотел бы еще раз извиниться за свой поступок. Это была крайне неудачная шутка о вирусе, который повлиял на нас больше, чем мы могли представить, — сказал Алли.

В FA признали, что действия Деле Алли ни были расистскими, а скорее необдуманными.

View this post on Instagram A post shared by Dele (@dele) on May 22, 2020 at 9:52am PDT

В феврале 24-летний Алли разместил в Snapchat видео из аэропорта Хитроу с мужчиной азиатской внешности, дополнив его изображением бутылочки из-под антисептика.

Также футболист сопроводил видео текстом: Этому вируса стоит буди быстрее, чтобы догнать меня.

Как только видео разлетелось мировыми СМИ Алли пришлось извиняться за свой поступок. Также свои извинения он опубликовал в китайской соцсети Weibo, но пользователи назвали их фальшивыми.