Шумахеру проведут новую операцию с использованием стволовых клеток

Семикратный чемпион Формулы-1 Михаэлю Шумахеру в ближайшие дни проведут экспериментальную операцию.

51-летнему немецкому пилоту должны провести операцию по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань.

Операцию немецком пилоту выполнит французский профессор кардиологии Филипп Менаше, который в сентябре 2019 уже проводил операцию Шумахеру.

— Цель — восстановить нервную систему Михаэля, — сказал профессор.

Менаше является первопроходцем в технике прививки стволовых клеток в поврежденное сердце. Ранее эту процедуру признали безопасной.

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Нейрохирург Никола Акчари утверджает, что бывший гонщик Ferrari и Mercedes страдает от атрофии мышц и остеопороза.

— За последние 20 лет наука достигла огромного прогресса в области лечения стволовыми клетками. Но это не меняет того факта, что мы все еще мало знаем о человеческом мозге. Мы не можем сказать, какие результаты принесет это лечение, — сказал Акчари.

View this post on Instagram A post shared by Michael Schumacher (@michaelschumacher) on Mar 12, 2020 at 1:52am PDT

Что случилось с Шумахером?

В конце 2013 года Михаэль Шумахер серьезно травмировался во время катания на лыжах в Альпах.

Известно, что после падения немец провел шесть месяцев в коме. Что касается нынешнего состояния гонщика почти ничего не известно.

Семья спортсмена не распространяющий информации о состоянии его здоровья.

В 2018 году стало известно, что Шумахер может самостоятельно дышать и передвигаться. По информации издания The Daily Mail, спортсмену нужен постоянный уход и терапия, а медицинские услуги обходятся его семьи в более €55 тыс. в неделю.

Шумахеру за карьеру одержал рекордные семь титулов в Формуле-1. Последний свой титул он выиграл в Бразилии в 2012 году.

Источник: GrandPX