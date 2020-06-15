Украинский волейболист Дмитрий Пашицкий, который недавно перешел в ряды петербургского Зенита, заявил, что получит гражданство Российской Федерации.

— Вопрос с российским паспортом решен, — сказал Пашицький.

Также спортсмен рассказал, что готов защищать цвета России, если поступит вызов.

— Я думаю, российские блокировщики (игровое амплуа в волейболе — Ред.) — сильнейшие в мире. Я играл в разных чемпионатах и ​​мне есть, с чем сравнивать. Но если вызов поступит — конечно, я готов, — сказал волейболист.

Отметим, что 32-летний Пашицкий не вызывался в национальную сборную Украины по волейболу.

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Информация о том, что спортсмен инициировал процедуру получения гражданства России, появилась в мае 2019 года.

Пашицкий рассказывал, что просил губернатора губернатора Кемеровской области поддержать его в вопросе получения гражданства РФ.

В Зенит волейболист перешел на прошлой неделе из кемеровского Кузбасса. Ранее он выступал за клубы из Эстонии, Польши и Франции.