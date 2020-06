Трамп заявил, что не будет смотреть матчи сборной США — реакция ФИФА

В ФИФА призвали к терпимости, взаимоуважению и здравому смыслу после слов президента США Дональда Трампа, который осудил решение Федерации футбола США разрешить спортсменам ставать на одно колено во время государственного гимна в знак протеста.

Трамп ретвитнул твит с позицией республиканца от штата Флорида Мэтта Гетца:

К сообщению президент Соединенных Штатов добавил следующее:

I won’t be watching much anymore! https://t.co/s8nCg9EJSW

Запрет становиться на одно колено в знак протеста во время исполнения гимна федерация ввела в 2017 году.

Это сделали после того, как футболистка сборной США Меган Рапино стала на колени во время исполнения гимна в матче со сборной Таиланда.

U.S. Soccer reversed a ban on kneeling during the national anthem, admitting “this policy was wrong.”

It banned the peaceful protests in 2016, after Megan Rapinoe kneeled in solidarity with Colin Kaepernick to protest police brutality and racial injustice. pic.twitter.com/TsQR5BXoXv

— AJ+ (@ajplus) June 11, 2020