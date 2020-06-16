Трамп заявил, что не будет смотреть матчи сборной США — реакция ФИФА

В ФИФА призвали к терпимости, взаимоуважению и здравому смыслу после слов президента США Дональда Трампа, который осудил решение Федерации футбола США разрешить спортсменам ставать на одно колено во время государственного гимна в знак протеста.

Трамп ретвитнул твит с позицией республиканца от штата Флорида Мэтта Гетца:

— Я предпочел бы, чтобы в США не было футбольной команды, чем такой, которая отказывается стоять во время исполнения государственного гимна.

К сообщению президент Соединенных Штатов добавил следующее:

— Я больше не буду смотреть их матчи.

I won’t be watching much anymore! https://t.co/s8nCg9EJSW — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2020

Почему жест разрешила Федерация футбола США?

Запрет становиться на одно колено в знак протеста во время исполнения гимна федерация ввела в 2017 году.

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Это сделали после того, как футболистка сборной США Меган Рапино стала на колени во время исполнения гимна в матче со сборной Таиланда.

U.S. Soccer reversed a ban on kneeling during the national anthem, admitting “this policy was wrong.” It banned the peaceful protests in 2016, after Megan Rapinoe kneeled in solidarity with Colin Kaepernick to protest police brutality and racial injustice. pic.twitter.com/TsQR5BXoXv — AJ+ (@ajplus) June 11, 2020

11 июня этот запрет отменили, признав, что в американском обществе изменились настроения после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, что породило массовые протесты и движение Black Lives Matter в США и мире.

Реакция ФИФА

— ФИФА решительно выступает за терпимость, взаимоуважение и здравый смысл, когда обсуждаются такие вопросы. В ФИФА придерживаются принципа абсолютной терпимости ко всем случаям дискриминации в футболе, о чем говорится в Уставе организации. Мы все должны сказать нет расизму и насилию, — заявили в ФИФА.

Что касается позиции президента ФИФА Джанни Инфантино на твит Трампа, в организации заявили:

— Позиция игрока относительно его прав на самовыражение против расизма, дискриминации и насилия была четко изложена две недели назад, и остается неизменной.

Впервые ФИФА высказалась относительно протестов футболистов после 29 тура немецкой Бундеслиги. Тогда сразу несколько футболистов немецких команд выразили свою позицию относительно убийства Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе.

После того, как футболист Боруссии Джейдон Санчо продемонстрировал на камеру майку с надписью Justice for George ему показали горчичник за неспортивное поведение. Впоследствии, Немецкому футбольному союзу пришлось оправдываться за желтую карточку, а в ФИФА призвали к терпимости.

Источник: Sports Illustrated