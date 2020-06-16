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Трамп заявил, что не будет смотреть матчи сборной США — реакция ФИФА

В ФИФА призвали к терпимости, взаимоуважению и здравому смыслу после слов президента США Дональда Трампа, который осудил решение Федерации футбола США разрешить спортсменам ставать на одно колено во время государственного гимна в знак протеста.

Трамп ретвитнул твит с позицией республиканца от штата Флорида Мэтта Гетца:

—  Я предпочел бы, чтобы в США не было футбольной команды, чем такой, которая отказывается стоять во время исполнения государственного гимна.

К сообщению президент Соединенных Штатов добавил следующее:

— Я больше не буду смотреть их матчи.

Почему жест разрешила Федерация футбола США?

Запрет становиться на одно колено в знак протеста во время исполнения гимна федерация ввела в 2017 году.

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Это сделали после того, как футболистка сборной США Меган Рапино стала на колени во время исполнения гимна в матче со сборной Таиланда.

11 июня этот запрет отменили, признав, что в американском обществе изменились настроения после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, что породило массовые протесты и движение Black Lives Matter в США и мире.

Реакция ФИФА

— ФИФА решительно выступает за терпимость, взаимоуважение и здравый смысл, когда обсуждаются такие вопросы. В ФИФА придерживаются принципа абсолютной терпимости ко всем случаям дискриминации в футболе, о чем говорится в Уставе организации. Мы все должны сказать нет расизму и насилию, — заявили в ФИФА.

Что касается позиции президента ФИФА Джанни Инфантино на твит Трампа, в организации заявили:

— Позиция игрока относительно его прав на самовыражение против расизма, дискриминации и насилия была четко изложена две недели назад, и остается неизменной.

Впервые ФИФА высказалась относительно протестов футболистов после 29 тура немецкой Бундеслиги. Тогда сразу несколько футболистов немецких команд выразили свою позицию относительно убийства Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе.

После того, как футболист Боруссии Джейдон Санчо продемонстрировал на камеру майку с надписью Justice for George ему показали горчичник за неспортивное поведение. Впоследствии, Немецкому футбольному союзу пришлось оправдываться за желтую карточку, а в ФИФА призвали к терпимости.

Источник: Sports Illustrated

Фото: Dreamstime

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