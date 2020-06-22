Анчелотти обвинили в уклонении от уплаты налогов на более чем €1 млн

Прокуратура Мадрида обвинила Карло Анчелотти по подозрению в уклонении от уплаты налогов более чем €1 млн за доходы, которые он получил от имиджевых прав, когда тренировал мадридский Реал в сезоне-2014/15.

Сам Анчелотти, который сейчас возглавляет ливерпульский Эвертон, пока никак не комментирует эти обвинения.

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Прокуратура в заявлении заявила, что 61-летний Анчелотти оплатил только 10% суммы от доходов за имиджевые права из 45%.

— Анчелотти планировал уклониться от уплаты своих налоговых обязательств перед государственной казной без обоснования, — говорится в заявлении прокуратуры.

Кроме Реала и Эвертона, Анчелотти возглавлял Милан, Челси, ПСЖ и Баварию Мюнхен. Как тренер он трижды выигрывал Лигу чемпионов: дважды с Миланом и один раз с Реалом.

Проблемы с законом из-за налогового мошенничества имел целый ряд звездных футболистов и тренеров: капитан Реала Серхио Рамос, форвард Ювентуса Криштиану Роналду, капитан Барселоны Лионель Месси, футболист Атлетико Диего Коста, бывший игрок Ливерпуля Хаби Алонсо, наставник Тоттенхэм Хотспур Жозе Моуринью.

Большинству из них грозили реальные тюремные заключения, но футболисты пошли на сотрудничество с прокуратурой. Например, Роналду приговорили к штрафу в размере €18,8 млн и условному тюремному заключению сроком на 23 месяца, Моуринью получил один год условного срока, а Рамос — штраф на сумму €1 млн.