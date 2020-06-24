Бывший игрок Халл Сити Томас Битти стал первым за 30 лет английским футболистом после Джастина Фашану, который признался в своей нетрадиционной ориентации.

— Пришло время поделиться чем-то очень личным для меня. Проще сидеть молча, но настоящий вызов — говорить. Я брат, сын, друг, и я гей. Мне понадобилось много времени, чтобы принять то, ем я являюсь, и надеюсь, что следующему поколению будет с этим полегче, — написал Битти.

Также 33-летний футболист признался, что никогда не планировал раскрывать свою ориентацию во время футбольной карьеры. Спортсмен повесил бутсы на гвоздь в 2015 году и в настоящее время проживает в Сингапуре.

— Я использовал футбол, как форму побега, и это меня спасло, пока не дошел к той самой точке в жизни. Общество говорило мне, что мужественность связана с сексуальностью, а быть спортсменом — было огромным противоречием, — сказал Битти.

Профессиональную карьеру футболиста он начал в Халл Сити. Также он играл в Форест Сити, Лондон Сити, канадской команде Оттава Фьюри и сингапурских клубах Хоуган Юнайтед и Уорриорз.

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Битти стал лишь четвертым профессиональным игроком мужского пола в британской истории, который сделал каминг-аут. Ранее это сделали экс-игрок Вест Хэма и Манчестер Сити Джастин Фашану, бывший немецкий хавбек Астон Виллы и Эвертона Томас Хитцльспергер и американский полузащитник Робби Роджерс, выступавший в Лидс Юнайтед.

Источник: talkSPORT

Фото: Thomas Beattie