Бывший игрок Халл Сити Томас Битти стал первым за 30 лет английским футболистом после Джастина Фашану, который признался в своей нетрадиционной ориентации.
— Пришло время поделиться чем-то очень личным для меня. Проще сидеть молча, но настоящий вызов — говорить. Я брат, сын, друг, и я гей. Мне понадобилось много времени, чтобы принять то, ем я являюсь, и надеюсь, что следующему поколению будет с этим полегче, — написал Битти.
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It’s time to share something very personal to me. It’s easier to sit in silence but the real challenge is to speak up and for me it’s time live my truth and hopefully affect change in some way. I am a brother, son, friend and I’m gay. It took me a long time to accept who I am and I hope it is a little easier for the next generation. Thank you to everyone who has supported me through this process and the journey to come, I appreciate you. Thank you to @espn @espnuk for the platform to speak openly.
Также 33-летний футболист признался, что никогда не планировал раскрывать свою ориентацию во время футбольной карьеры. Спортсмен повесил бутсы на гвоздь в 2015 году и в настоящее время проживает в Сингапуре.
— Я использовал футбол, как форму побега, и это меня спасло, пока не дошел к той самой точке в жизни. Общество говорило мне, что мужественность связана с сексуальностью, а быть спортсменом — было огромным противоречием, — сказал Битти.
Профессиональную карьеру футболиста он начал в Халл Сити. Также он играл в Форест Сити, Лондон Сити, канадской команде Оттава Фьюри и сингапурских клубах Хоуган Юнайтед и Уорриорз.
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Битти стал лишь четвертым профессиональным игроком мужского пола в британской истории, который сделал каминг-аут. Ранее это сделали экс-игрок Вест Хэма и Манчестер Сити Джастин Фашану, бывший немецкий хавбек Астон Виллы и Эвертона Томас Хитцльспергер и американский полузащитник Робби Роджерс, выступавший в Лидс Юнайтед.
Источник: talkSPORT
Фото: Thomas Beattie