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Факты / Спорт

Индзаги досрочно вывел Беневенто в Серию А, установив рекорд

Футбольный клуб Беневенто, который тренирует легенда Милана Филиппо Индзаги, завоевал путевку в элиту итальянского футбола — Серию А.

За 31 тур Серии В команда Индзаги набрала рекордные 76 очков. Беневенто опережает ближайших преследователей Кротоне и Читтаделлу на 24 пункта.

Таким образом, команда Индзаги обеспечила себе место в Серии А сезона-2020/21 и победу в Серии В сезона-2019/20.

За свою 91-летнюю историю ведьмы лишь во второй раз пробились в элитный дивизион после сезона-2016/17. Однако, по итогам первого в своей истории сезона в Серии А, Беневенто занял двадцатое место и вернулся в низшую лигу.

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Чье место в чемпионате Италии займет Беневенто — пока неизвестно. Сейчас в зоне вылета Серии А находятся такие клубы: Лечче, Брешия, СПАЛ.

46-летний Филиппо Индзаги возглавил клуб из городка Беневенто в июне 2019 года. До этого он тренировал клуб Серии А Болонью, но был уволен руководством клуба за неудовлетворительные результаты — в 21 матче он одержал лишь две победы.

Фото: Benevento Calcio

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