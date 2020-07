Новый сезон Формулы-1 стартует уже 5 июля с Гран-при Австрии на трассе в Шпильберге.

В пятницу пилоты провели по два свободных заезда. В субботу гонщиков ждет еще одна свободная практика, а затем квалификация. Сама гонка состоится в воскресенье.

Посмотреть прямую трансляцию гонки на трассе Red Bull Ring в Шпильберге можно будет в прямой трансляции на канале Setanta Sports, которая начнется 5 июля в 16.05 по киевскому времени. Также гонку можно будет посмотреть на телеканале Матч ТВ.

Во время первой части свободных заездов лучшую скорость продемонстрировали пилоты действующего чемпиона Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Третьим стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Голландец отстал от лидера на чуть более полсекунды.

Black, on track, and maximum attack!

How about that new-look @MercedesAMGF1 W11 in action? #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/YgNdG6Bp7Q

— Formula 1 (@F1) July 3, 2020