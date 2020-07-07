Усик и Ломаченко в топ-5 лучших боксеров современности по версии The Ring

Один из самых престижных журналов мира, пишущих о боксе, The Ring опубликовал свою версию топ-5 лучших боксеров современности.

По мнению издания, лучшим боксером мира независимо от весовой категории является действующий чемпион мира в среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Альварес.

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Вслед за мексиканцем в рейтинге идет украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко, который владеет поясами WBA Super, WBO, WBC и The Ring. Именно украинец в период с 2018 по 2019 год был первым в списке лучших боксеров независимо от весовой категории.

Замыкает тройку рейтинга японский боксер Иноуэ Наоя. Он выступает в весе до 53,52 кг и обладает титулами WBA, IBF и The Ring. В 2019 году его победный бой против филиппинца Нонито Донэра назвали Боем года.

View this post on Instagram A post shared by The Bible Of Boxing (@ringtv) on Jul 6, 2020 at 5:20pm PDT

На четвертое место попал американец Теренс Кроуфорд, а пятая ступенька в украинца Александра Усика.

Кличко — в топ-100 лучших спортсменов XXI века

В июне испанское спортивное издание Marca опубликовало собственный рейтинг сотни величайших спортсменов XXI века.

Владимир Кличко стал единственным украинцем, кто оказался в рейтинге. Он занял 98 позицию.

А вот лучшим атлетом века Marca признала абсолютного рекордсмена Олимпийских игр по количеству наград (23) Майкла Фелпса.

Источник: Ring