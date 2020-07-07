Убытки футбольных клубов Европы от коронавируса достигнут почти €3,6 млрд

Коронакризис дестабилизировал финансовые показатели во многих сферах, в том числе и в футболе. Ассоциация европейских клубов (ECA) проанализировала финансовые последствия, которые пандемия нанесла европейским клубам.

Несмотря на то, что семь из топ-10 чемпионатов возобновились после паузы, огромных финансовых убытков избежать не удалось.

В ECA отмечают, что клубы и их представители должны продолжать работать над уменьшением цен и их регуляции, чтобы со временем адаптировать их для поддержки экономического баланса. После пандемии управления затратами и денежными средствами станет ключевым, пока доходы не стабилизируются.

Будущий трансферный рынок может продемонстрировать определенный показатель экономической мотивации и состояния дел на рынке футбола.

Также в ECA отмечают, что финансовые убытки не удастся избежать и в следующем сезоне. Всего европейский футбол не досчитается €3,6 млрд (€1,5 млрд в сезоне 2019/20 и €2,1 млрд в 2020/21).

Eca Covid 19 Financial Impact on European Clubs by MariaStepaniuk on Scribd

Большей частью своих доходов клубы будут покрывать заработную плату футболистам и персоналу. В следующем сезоне 70,1% дохода придется выделить на зарплаты.

Сезон-2019/20 досрочно завершили во Франции, Нидерландах, Шотландии и Бельгии.

Источник: ECA