Триумф в национальном Кубке Болгарии для пловдивского Локомотива стал причиной заражения четырех футболистов команды и 50 болельщиков коронавирусной инфекцией.

Известно, что среди инфицированных болгарский голкипер Илько Пиргов, который стал героем матча отбив одиннадцатиметровый удар от игрока ЦСКА Али Соу в серии послематчевых пенальти.

Также болгарское издание Марица сообщает, что по неофициальной информации инфицированы почти 50 болельщиков Локомотива, которые принимали активное участие в торжествах по случаю завоевания трофея.

Финальная игра в Кубке Болгарии состоялась 1 июня в Софии на Национальном стадионе Васил Левски и завершилась 0:0 (пен. 5:3). Из-за пандемии на трибуны арены допустили около 12 тыс. фанатов. Условием их пребывания на игре было ношение масок и соблюдение социальной дистанции, но эти рекомендации были проигнорированы, как болельщиками, так частично и футболистами, которые самостоятельно надевали на себя медали.

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9 июля Локомотив снова встретится с софиевским ЦСКА, но в рамках 30 тура чемпионата Болгарии.

Кроме Локомотива случаи заболевания обнаружили в другом клубе с Пловдива Ботеве. В частности, президент клуба Георгий Самуилов лично подтвердил, что его госпитализировали в больницу с симптомами коронавируса. Также среди инфицированных хавбек команды Димитар Тонев.

Больше всего случаев заражения Covid-19 зафиксировано в болгарском клубе Черно Море из Варны. Вместе с тренером Илиан Илиевым там заражены 16 человек.

Источник: Марица

Фото: Марица