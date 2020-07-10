12 июля состоится второй этап Формулы-1 — Гран-при Штирии. Подобного в истории королевских гонок еще не было, чтобы два этапа прошли на одной трассе с перерывом в неделю.

Во время первого этапа пилоты достаточно обкатали трассу в Шпильберге и силы команд были более-менее понятными еще до первой практики. Впрочем, утверждать, что Гран-при Штирии будет похожим на предыдущий не стоит, ведь повторить события минувшего воскресенья в принципе невозможно.

Чего ожидать от Гран-при Штирии?

Главным фаворитом продолжает оставаться Mercedes, а вот наиболее вероятным претендентом на роль главного конкурента немецкой конюшни называют Red Bull. За место в тройке будут бороться Ferrari, McLaren и Racing Point.

На первом этапе уверенно победил финн Валттери Боттас, а вот вторая ступень Шарля Леклера с Ferrari больше похожа на чудо, которому поспособствовали сход с трассы пилотов Red Bull и штраф Хэмилтона.

После провальной квалификации на первом Гран-при в Скудерии решили ускорить работу над новым аэродинамическим пакетом и привезти хотя бы часть новинок в Австрию перед второй гонкой. Впоследствии стало известно, что новое антикрыло, которое не ожидали ранее этапа в Будапеште, дебютирует в Штирии — поможет ли оно в борьбе за подиум — вопрос времени.

Третьим по итогам первого этапа оказался Ландо Норрис с McLaren. Молодой британец успешно воспользовался тактическими просчетами конкурентов. Кроме штрафа Хэмилтона ему помогло ошибочное решение команды Racing Point не проводить пит-стоп Серхио Пересу, шины которого ближе к финишу были изношены.

View this post on Instagram A post shared by McLaren (@mclaren) on Jul 6, 2020 at 7:37am PDT

Впрочем, ожидать также успеха от McLaren не стоит. Скорее всего, в воскресенье Racing Point возьмет свое. Гонки недельной давности проходили при жаркой погоде, а на 12 июля трасса будет более прохладной. Это и может помочь Racing Point лучше сохранить свою мягкую резину.

Где смотреть Гран-при Штирии

Дебютный Гран-при Штирии внесли в календарь Формулы-1 из-за пандемии коронавируса и отмены ряда этапов.

Вторую гонку сезона-2020 поклонники Формулы-1 смогут посмотреть на телеканале Setanta Sports. Старт заезда в 16.05 по киевскому времени.

В пятницу у команд запланированы две практики, а в субботу состоится третий свободный заезд и квалификация. Однако, из-за сильных дождей, которые ожидают в Шпильберге в субботу, квалификацию могут перенести на утро воскресенья или распределить позиции по результатам второй практики.