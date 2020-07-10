Подозрение на теракт: стадион Вест Хэма был оцеплен полицией перед матчем с Бернли

Полиция Лондона оцепила стадион футбольного клуба Вест Хэм Юнайтед перед матчем 34 тура против Бернли из-за сообщения о возможном теракте.

В полицейский участок поступило сообщение об угрозе теракта из-за припаркованного подозрительного фургона рядом с воротами арены перед началом игры.

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Сначала возле арены из громкоговорителя сообщили, чтобы владелец серого Volkswagen Golf немедленно вернулся к машине. Тогда же на место прибыли сотрудники полиции и оцепили территорию.

В конце концов, владельца авто нашли и провели с ним беседу. Никаких арестов не проводилось.

— В среду вечером, 8 июля, офицерам, которые патрулировали территорию возле лондонского стадиона, поступило сообщение о подозрительном автомобиле, припаркованном у ворот арены. Мы усилили меры безопасности и нашли владельца транспортного средства. После беседы мужчину отпустили, — заявил пресс-секретарь полиции Лондона.

Известно, что перед матчами топ-клубам сообщали о повышенном уровне террористической опасности после рестарта чемпионата в связи с меньшим количеством людей на стадионе и большей уязвимостью арен.

Сама встреча завершилась минимальной победой Бернли со счетом 1:0. Единственный гол за бордовых забил форвард Джей Родригес. В турнирной таблице АПЛ Вест Хэм (31) занимает шестнадцатую строчку, Бернли (49) идет десятым.