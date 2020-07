Второй этап Формулы-1 Гран-при Штирии запланирован на 12 июля на трассе в Шпильберге.

В пятницу у пилотов было две практики. В субботу, если не будет ливня, у гонщиков запланирован еще один свободный заезд и квалификация. Сама гонка состоится в воскресенье.

Посмотреть прямую трансляцию гонки на трассе Red Bull Ring в Шпильберге можно будет в прямой трансляции на канале Setanta Sports, которая начнется 12 июля в 16.05 по киевскому времени. Также гонку будет транслировать российский телеканал Матч ТВ.

Во время первой практики лучшую скорость продемонстрировали Серхио Перес из Racing Point и пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Третьим стал победитель первого этапа Валттери Боттас с Mercedes.

По результатам второго заезда тройка лидеров осталась неизменной, только изменились их позиции: Ферстаппен — первый, следом Боттас и замкнул тройку — Перес.

This is Verstappen pushing his Red Bull to the #AustrianGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/33pp2NkBn6

— Formula 1 (@F1) July 10, 2020