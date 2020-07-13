Спортсмены британской олимпийской сборной стали участниками эксперимента перед летними Олимпийскими играми-2012 в Лондоне. Из результатов исследования Правительственного органа правления (MoS) стало известно, что подопытным кроликом стал 91 атлет.

Атлеты употребляли энергетический напиток под названием DeltaG в рамках секретного проекта UK Sport, который стоил британскому правительству сотни тысяч фунтов средств из бюджета.

Спортсмены употребляли экспериментальное вещество несмотря на отсутствие каких-либо гарантий, что оно может нарушить антидопинговые правила или иметь побочные эффекты.

Атлеты согласились, что сами будут отвечать за возможные нарушения или другие последствия. Также спортсменам запрещалось открыто говорить о проекте.

Вещество, которое употребляли спортсмены, — это синтетическая версия кетонов. На ее разработку учеными Оксфордского университета потратили $10 млн финансирования от Министерства обороны США. Основной целью разработки было увеличение производительности спецназа США в тылу врага с меньшей затратностью.

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Государственное агентство Великобритании UK Sport, которое было ответственным за финансирование олимпийского и паралимпийского спорта в стране, подготовило так называемый лист участника проекта, в котором говорилось:

— UK Sport не гарантирует, не обещает и не удостоверяет, что использование эфиров кетона полностью соответствует требованиям WADA и поэтому исключает всю ответственность за его использование.

Иными словами, если спортсмен не прошел тест на наркотики после приема препарата, который предоставил ему UK Sport — или из-за употребления другой запрещенной субстанции или WADA сделал это вещество незаконным, — это будет вина спортсмена, а не UK Sport.

Также известно, что UK Sport обращались к WADA и Британскому антидопинговому агентству прежде чем, продолжить эксперимент, и им заявили, что кетоны не является запрещенными, но WADA может в любой момент пересмотреть свою позицию.

По результатам расследования воздействия вещества на спортсменов выявлено, что у 40% спортсменов появились побочные эффекты. Из-за этого 28 атлетов прекратили употребление DeltaG, еще 24 спортсмена вышли из проекта так как считали, что вещество никак на них не влияет.

В медальном зачете летней Олимпиады в Лондоне Великобритания заняла третье место. Ее атлеты завоевали 65 наград, из которых 29 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых медалей.