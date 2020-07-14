Голкипер мюнхенской Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер попал в скандал во время отдыха в Хорватии.

В сети появилось видео, на котором 34-летний футболист в компании исполняет националистическую хорватскую песню Lijepa li si.

В Хорватии поступок Нойера оценили положительно, а вот в Боснии и Герцеговине, Сербии и в Германии это спровоцировало неоднозначную реакцию.

Все из-за автора песни, хорватского музыканта Марко Перковича, которого уже почти 20 лет критикуют за исполнение народных песен времен Второй мировой войны, что были популярны среди усташей — хорватской националистической организации, которая сотрудничала с Третьим Рейхом.

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Сам Перкович во время хорватской войны за независимость в 1991-95 годах вступил в Хорватскую националистическую гвардию и защищал родную деревню от захватчиков, которые были подконтрольны сербам, подразделениям ЮНА и отрядам боевиков сепаратистской Республики Сербская Краина.

Ряд немецких СМИ, среди которых Bild, обрушились с критикой на футболиста. Мануэлю пришлось извиняться и объясняться за свой поступок. Футболист заявил, что не знает хорватского языка и не понимает смысл песни.

Сам Нойер вместе с Баварией по итогам сезона-2019/20 оформил чемпионство в Бундеслиге. Для мюнхенцев это восьмой титул подряд и тридцатый за всю историю соревнований.

Источник: Narod.hr