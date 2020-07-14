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Факты / Спорт

Полиция расследует видео с участием старшего сына Роналду

Полиция острова Мадейра начала расследование после того, как появилось видео с участием 10-летнего сына форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду, где он самостоятельно катается на гидроцикле.

Соответствующий ролик в сеть залила тетя Элма, которая является сестрой Роналду. Позже женщина удалила его из своих соцсетей.

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Португальские СМИ сообщают, что видео отсняли в субботу в Паул-ду-Мар на юге Мадейры, где Криштиану Роналду-младший отдыхал с родственниками.

Видео с сыном Роналду снимали с яхты, которая была заполнена взрослыми и детьми. На нем видно, как Роналду крутится кругами на водном мотоцикле, а потом мчится по воде.

Руководитель морской полиции Геррейро Кардосу подтвердил, что в настоящее время расследование продолжается. Сейчас правоохранители пытаются установить владельца гидроцикла.

Также Кардосо добавил, что для пользования гидроциклом необходима лицензия шкипера, которую могут получить только совершеннолетние лица.

Согласно законодательству Португалии за катание на гидроцикле без соответствующей лицензии для нарушителей предусмотрен штраф от €300 до €3 тыс. А частные фирмы или группы за подобное нарушение могут быть оштрафованы до € 11,8 тыс.

Источник: DNoticias.pt

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