Полиция острова Мадейра начала расследование после того, как появилось видео с участием 10-летнего сына форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду, где он самостоятельно катается на гидроцикле.

Соответствующий ролик в сеть залила тетя Элма, которая является сестрой Роналду. Позже женщина удалила его из своих соцсетей.

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Португальские СМИ сообщают, что видео отсняли в субботу в Паул-ду-Мар на юге Мадейры, где Криштиану Роналду-младший отдыхал с родственниками.

Видео с сыном Роналду снимали с яхты, которая была заполнена взрослыми и детьми. На нем видно, как Роналду крутится кругами на водном мотоцикле, а потом мчится по воде.

Esse vídeo de Cristiano Ronaldo Junior dirigindo um jet ski tem gerado polêmica em Portugal! A polícia marítima do país abriu investigação pelo caso, já que o menino de 10 anos não poderia pilotar sozinho o veículo. pic.twitter.com/Z4BcwkpjS5 — FOX Sports Brasil (de) (@FoxSportsBrasil) July 13, 2020

Руководитель морской полиции Геррейро Кардосу подтвердил, что в настоящее время расследование продолжается. Сейчас правоохранители пытаются установить владельца гидроцикла.

Также Кардосо добавил, что для пользования гидроциклом необходима лицензия шкипера, которую могут получить только совершеннолетние лица.

Согласно законодательству Португалии за катание на гидроцикле без соответствующей лицензии для нарушителей предусмотрен штраф от €300 до €3 тыс. А частные фирмы или группы за подобное нарушение могут быть оштрафованы до € 11,8 тыс.

Источник: DNoticias.pt