Формула-1 показала столкновения пилотов Ferrari с камер обоих болидов

Формула-1 опубликовала в социальных сетях видео, на котором показано момент столкновения пилотов Ferrari Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля во время второго этапа гонки Ф-1 Гран-при Штирии.

Видео взято с бортовых камер болидов монегаска и немца, а сам ролик смонтирован так, чтобы зритель смог увидеть момент столкновения с обеих сторон.

— Два взгляда на тот инцидент, — говорится в подписи к посту Ф-1.

На старте гонки Гран-при Штирии Леклер атаковал своего партнера по команде Феттеля на третьем повороте. Болиды столкнулись, после чего авто Леклера снесло антикрыло на болиде Феттеля.

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Из-за повреждения Феттель сразу сошел с трассы, а Леклер проехал еще один круг и тоже досрочно прекратил участие в гонке. После инцидента на пилотов Скудерии, в частности на Леклера, обрушился шквал негативной критики, а экс-руководитель Renault и Benetton Флавио Бриаторе призвал оштрафовать гонщиков, чтобы заставить их уважать конюшню и ее старания.

Победу на втором этапе одержал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, вторым финиша добрался его партнер по команде Валеттери Боттас, а замкнул тройку гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. В Кубке конструкторов после двух этапов Ferrari занимает пятую строчку, имея в активе 19 очков.