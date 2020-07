Формула-1 показала столкновения пилотов Ferrari с камер обоих болидов

Формула-1 опубликовала в социальных сетях видео, на котором показано момент столкновения пилотов Ferrari Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля во время второго этапа гонки Ф-1 Гран-при Штирии.

Видео взято с бортовых камер болидов монегаска и немца, а сам ролик смонтирован так, чтобы зритель смог увидеть момент столкновения с обеих сторон.

Two views on *that* incident #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/MYtfT2iDcD

— Formula 1 (@F1) July 14, 2020