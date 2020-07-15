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Факты / Спорт

Месси — лучший футболист XXI века по соотношению голов к матчам

Ресурс Give Me Sport составил рейтинг лучших футболистов XXI века по соотношению забитых голов к проведенным матчам на клубном уровне.

Первая строчка в списке досталась капитану каталонской Барселоны Лионелю Месси. За свою клубную карьеру в 727 проведенных играх аргентинец наколотил 630 голов. Таким образом его средний показатель голов за игру составляет 0,87.

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Издание GMS отмечает, что вряд ли кто превзойдет в будущем достижения Лео в сезоне-2011/12, когда футболист отметился 73 точными ударами в 60 матчах.

На второй позиции рейтинга оказался форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду с показателем 0,77 голов за игру. Португалец отличился в 812 матчах 626 раз. Замыкает тройку лидеров форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски (0,73), на счету поляка 345 голов в 472 матчах.

Остальные рейтинге топ-10 выглядит так:

  • 4. Луис Суарес (0,67)
  • 5. Неймар (0,65)
  • 6. Киллиан Мбаппе (0,65)
  • 7. Гарри Кейн (0,63)
  • 8. Златан Ибрагимович (0,62)
  • 9. Эдинсон Кавани (0,61)
  • 10. Руд Ван Нистелрой (0,60)

Недавно британский спортивный журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов мира за последние 25 лет. Первую строчку рейтинга тоже занял Месси, а на второй расположился Роналду. А вот третье место отдали экс — игроку мадридского Реала, а ныне наставнику галактикос Зинедин Зидан.

Источник: Give Me Sport

Фото: Dreamstime

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