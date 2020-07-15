Ресурс Give Me Sport составил рейтинг лучших футболистов XXI века по соотношению забитых голов к проведенным матчам на клубном уровне.

Первая строчка в списке досталась капитану каталонской Барселоны Лионелю Месси. За свою клубную карьеру в 727 проведенных играх аргентинец наколотил 630 голов. Таким образом его средний показатель голов за игру составляет 0,87.

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Издание GMS отмечает, что вряд ли кто превзойдет в будущем достижения Лео в сезоне-2011/12, когда футболист отметился 73 точными ударами в 60 матчах.

На второй позиции рейтинга оказался форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду с показателем 0,77 голов за игру. Португалец отличился в 812 матчах 626 раз. Замыкает тройку лидеров форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски (0,73), на счету поляка 345 голов в 472 матчах.

Остальные рейтинге топ-10 выглядит так:

4. Луис Суарес (0,67)

5. Неймар (0,65)

6. Киллиан Мбаппе (0,65)

7. Гарри Кейн (0,63)

8. Златан Ибрагимович (0,62)

9. Эдинсон Кавани (0,61)

10. Руд Ван Нистелрой (0,60)

Недавно британский спортивный журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов мира за последние 25 лет. Первую строчку рейтинга тоже занял Месси, а на второй расположился Роналду. А вот третье место отдали экс — игроку мадридского Реала, а ныне наставнику галактикос Зинедин Зидан.

Источник: Give Me Sport