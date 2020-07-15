Ресурс Give Me Sport составил рейтинг лучших футболистов XXI века по соотношению забитых голов к проведенным матчам на клубном уровне.
Первая строчка в списке досталась капитану каталонской Барселоны Лионелю Месси. За свою клубную карьеру в 727 проведенных играх аргентинец наколотил 630 голов. Таким образом его средний показатель голов за игру составляет 0,87.
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Издание GMS отмечает, что вряд ли кто превзойдет в будущем достижения Лео в сезоне-2011/12, когда футболист отметился 73 точными ударами в 60 матчах.
На второй позиции рейтинга оказался форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду с показателем 0,77 голов за игру. Португалец отличился в 812 матчах 626 раз. Замыкает тройку лидеров форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски (0,73), на счету поляка 345 голов в 472 матчах.
Остальные рейтинге топ-10 выглядит так:
- 4. Луис Суарес (0,67)
- 5. Неймар (0,65)
- 6. Киллиан Мбаппе (0,65)
- 7. Гарри Кейн (0,63)
- 8. Златан Ибрагимович (0,62)
- 9. Эдинсон Кавани (0,61)
- 10. Руд Ван Нистелрой (0,60)
Недавно британский спортивный журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов мира за последние 25 лет. Первую строчку рейтинга тоже занял Месси, а на второй расположился Роналду. А вот третье место отдали экс — игроку мадридского Реала, а ныне наставнику галактикос Зинедин Зидан.
Источник: Give Me Sport