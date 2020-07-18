В Москве покончила с собой 20-летняя чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская.

В правоохранительных органах рассказали, что тело девушки нашли возле дома на улице 1905 года. Она выпала из окна шестого этажа.

По предварительной версии, спортсменка покончила жизнь самоубийством. Она оставила записку, в котором написала слово люблю.

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После перенесенной травмы Екатерина Александровская уже пыталась покончить с собой.

Российская фигуристка Екатерина Александровская найдена мёртвой в Москве. Девушке было 20 лет. По предварительной версии, в ночь на 18 июля Александровская выпала с шестого этажа, в предсмертной записке она написала: «Люблю» pic.twitter.com/ZIqWJ62yTZ — Romanoff Roman (@RomannoffR) July 18, 2020

В последнее время она выступала на соревнованиях за Австралию. В 2017 году стала чемпионкой мира среди юниоров по фигурному катанию в паре со спортсменом Харли Уиндзором.

Екатерина и Харли были победителями в юниорском финале Гран-при. Также спортивная пара дважды становилась чемпионом Австралии (в 2017-м и 2019 году).

Недавно в Тернополе покончил жизнь самоубийством чемпион Украины по бодибилдингу.

Он работал тренером и продолжал тренироваться сам, участвовал в различных соревнованиях.