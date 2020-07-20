Защитник ФК Милан и сборной Италии Андреа Конти поделился в Instagram фото поцелуя с одноклубником, турецким полузащитником Хаканом Чалханоглу.

— Молодцы ребята, молодец бро Хакан, — подписал фото Конти.

View this post on Instagram Well done guys, well done bro @hakancalhanoglu #milanbologna A post shared by Andrea Conti (@contiandrea12) on Jul 18, 2020 at 3:06pm PDT

Чалханоглу прокомментировал пост Андреа двумя емодзи сердечек. Кроме Хакана свою реакцию на снимок оставили еще несколько пользователей, но сейчас возможность комментировать этот пост ограничена. За сутки снимок собрал более 60 тыс. лайков.

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Пользователи соцсети Twitter оживленно обсуждают поцелуй футболистов россонери.

— Я бы не хотел быть Андреа Конти, даже если бы вместо Чалханоглу была модель Алексис Рен, — написал один из пользователей.

Non vorrei essere Andrea Conti nemmeno se al posto di Calhanoglu ci fosse Alexis Ren — (@Pirichello) July 18, 2020

— Эта последовательность фотографий Андреа Конти, который пытается поцеловать Хакана Чалханоглу, заставляет меня летать, — написал еще один.

Questa sequenza di foto di Andrea Conti che cerca di baciare a tradimento Hakan Calhanoglu mi fa solamente volare pic.twitter.com/Yd5VQVf3Xp — Serena (@RickyGol22) July 18, 2020

В матче 34 тура Серии А Милан разгромил Болонью со счетом 5:1. Чалханоглу записал в свой актив гол и результативную передачу на Исмаэля Беннасера. Конти весь матч провел на скамейке запасных.

В турнирной таблице чемпионата Италии Милан идет на седьмой строчке, имея в активе 56 пунктов. В Серии А осталось доиграть еще четыре тура — последний, 38, запланирован на 2 августа.