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Защитник Милана Конти опубликовал фото поцелуя с одноклубником

Защитник ФК Милан и сборной Италии Андреа Конти поделился в Instagram фото поцелуя с одноклубником, турецким полузащитником Хаканом Чалханоглу.

— Молодцы ребята, молодец бро Хакан, — подписал фото Конти.

 

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Well done guys, well done bro @hakancalhanoglu #milanbologna

A post shared by Andrea Conti (@contiandrea12) on

Чалханоглу прокомментировал пост Андреа двумя емодзи сердечек. Кроме Хакана свою реакцию на снимок оставили еще несколько пользователей, но сейчас возможность комментировать этот пост ограничена. За сутки снимок собрал более 60 тыс. лайков.

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Пользователи соцсети Twitter оживленно обсуждают поцелуй футболистов россонери.

— Я бы не хотел быть Андреа Конти, даже если бы вместо Чалханоглу была модель Алексис Рен, — написал один из пользователей.

— Эта последовательность фотографий Андреа Конти, который пытается поцеловать Хакана Чалханоглу, заставляет меня летать, — написал еще один.

В матче 34 тура Серии А Милан разгромил Болонью со счетом 5:1. Чалханоглу записал в свой актив гол и результативную передачу на Исмаэля Беннасера. Конти весь матч провел на скамейке запасных.

В турнирной таблице чемпионата Италии Милан идет на седьмой строчке, имея в активе 56 пунктов. В Серии А осталось доиграть еще четыре тура — последний, 38, запланирован на 2 августа.

Фото: Dreamstime

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