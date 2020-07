Роналду побил рекорд Шевченко в Серии А

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду в матче 34 тура дважды отличился в ворота римского Лацио в родных стенах. Благодаря дублю португальца подопечные Маурицио Сарре после финального свистка праздновали победу со счетом 2:1.

Благодаря этому дублю Роналду удалось побить рекорд Серии А — он быстрее всех достиг отметки в 50 забитых мячей. Для этого Криштиану понадобился 61 матч.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему футболисту Милана, а ныне наставнику сборной Украины Андрею Шевченко, который забил 50 голов в 68 матчах чемпионата Италии.

