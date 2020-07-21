Роналду побил рекорд Шевченко в Серии А

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду в матче 34 тура дважды отличился в ворота римского Лацио в родных стенах. Благодаря дублю португальца подопечные Маурицио Сарре после финального свистка праздновали победу со счетом 2:1.

Благодаря этому дублю Роналду удалось побить рекорд Серии А — он быстрее всех достиг отметки в 50 забитых мячей. Для этого Криштиану понадобился 61 матч.

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Предыдущий рекорд принадлежал бывшему футболисту Милана, а ныне наставнику сборной Украины Андрею Шевченко, который забил 50 голов в 68 матчах чемпионата Италии.

Cristiano Ronaldo is the fastest player to hit goals in Serie A since 1950 It took him just 61 games beating Ronaldo, Andriy Shevchenko and Marco van Basten He’s 35 pic.twitter.com/PemLz4hM6q — Sport360 (@Sport360) July 21, 2020

Чтобы забить 50 голов в итальянском чемпионате бразильцу Роналдо понадобилось 70 матчей, бывшему нападающему Дженоа и Интера Диего Милито и экс-форварду Ювентуса Давиду Трезеге — по 78 игр.

В турнирной таблице Серии А Ювентус занимает первое место, имея в активе 80 очков. Вторым расположился миланский Интер (72), а замыкает тройку Аталанта (71).

В туринский Ювентус Криштиану перешел в 2018 году, подписав соглашение до лета 2022 года. Сумма трансфера футболиста из мадридского Реала составила €117 млн.