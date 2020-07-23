Бывший наставник донецкого Шахтера Мирча Луческу в среду прибыл в Киев чартерным рейсом из Бухареста.

Специалист уже успел осмотреть базу киевского Динамо в Конча-Заспе. Об этом сообщил сообщил журналист Игорь Бурбас в соцсети Twitter.

— Никакого Муслина, Бьелицы, Максимова даже близко не было в списках кандидатов. Отвлекающие имена, не более того. С самого начала Динамо было сфокусировано на Реброве и Луческу. Преимущество второго — отсутствие контрактных обязательств. Мистер действительно в Киеве и уже осмотрел базу в Конча-Заспе.

Румынское издание Informatia Bucuresti утверждает, что Луческу будет тренировать Динамо со следующего сезона, а его ассистентом станет Александр Спиридон, который в течение многих лет работал со специалистом в Шахтере.

Ранее стало известно, что Сергей Ребров отказался возглавить бело-синих, и руководство Динамо изменило вектор в сторону иностранного специалиста.

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74-летний Луческу работал у руля донецкого Шахтера с 2004 по 2016 год. Под его руководством горняки выиграли 22 трофея, среди которых восемь чемпионатов Украины и Кубок УЕФА.

После ухода из Шахтера Луческу возглавил питерский Зенит, в котором пробыл один сезон. Последним местом работы румынского специалиста была сборная Турции, которую он покинул в феврале 2019 года.

20 июля киевское Динамо сообщил, что Алексей Михайличенко и его тренерский штаб отправлены в отставку. Украинский специалист возглавил киевлян после отставки Хацкевича в августе 2019 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Украины и заняла второе место в украинской Премьер-лиге.

В последнем туре УПЛ Динамо сенсационно уступило Колоса со счетом 2:0 и пробилось в квалификацию Лиги чемпионов лишь благодаря ничьи Зари с Десной в параллельном матче.

Источник: Igor Burbas, Informatia Bucuresti