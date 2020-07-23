Назначение экс-коуча донецкого Шахтера Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского Динамо вызвало ожидаемый резонанс и негативную реакцию со стороны болельщиков столичной команды.

Ультрас бело-синих выразили свое возмущение после назначения Луческу и пригрозили протестами.

— Мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес Динамо — это плевок в глаза всем болельщикам Динамо. Всем, кому болит за Динамо так же, как и нам, просим следить за сообщениями нашего сообщества — акции протеста не заставят себя долго ждать, — говорится на странице WBC Ультрас Динамо в Facebook.

Также ультрасы призвали всех работников Динамо написать заявления на увольнение.

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23 июля румынский специалист Мирча Луческу возглавил Динамо Киев. Контракт специалиста с бело-синими рассчитан на два года с возможностью продления еще на один год.

Свой первый официальный матч у руля киевского Динамо Луческу проведет именно против своей бывшей команды — донецкого Шахтера в рамках матча за Суперкубок Украины, который состоится 28 августа.

Источник: WBC Ультрас Динамо

Фото: WBC Ультрас Динамо