Руководство Формулы-1 объявило, что в текущий календарь сезона-2020 добавили еще три этапа Гран-при Айфель, Гран-при Португалии и Гран-при Эмилии-Романьи.

Гонки состоится на трассе в Нюрбургринге, Международном автодроме Алгарве (Портимане) и автодроме Энцо и Дино Феррари (Имола).

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Этап в Нюрбургринге пройдет с 9 по 11 октября. Гран-при Португалии в Портимане запланировано на 23-25 ​​октября, а Гран-при Эмилии-Романьи состоится на автодроме в Имоле с 31 октября по 1 ноября.

В Формуле-1 добавили, что третий этап в Италии состоится в сокращенном формате за два дня. Вместо трех свободных практик будет только одна.

— Мы рады, что продолжаем достигать значительных успехов при планировании наших планов на сезон-2020. Рады приветствовать Нюрбургринг, Портимане и Имолу в обновленном календаре, — сказал исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри.

Этап Ф-1 в Португалии состоится впервые с 1996 года, а гонки на автодроме Энцо и Дино Феррари в последний раз проходили в 2006 году, как Гран-при Сан-Марино.

Также Формула-1 сообщила, что в 2020 году не состоятся этапы в Канаде, США, Мексике и Бразилии. Причиной их отмены является непростая эпидемиологическая ситуация в этих странах.

Сейчас в сезоне-2020 подтверждено 13 этапов чемпионата мира по кольцевым автогонкам. 10 июля в календарь Ф-1 добавили этапы Гран-при Тосканы и Гран-при России. В Формуле-1 надеются провести в сезоне-2020 от 15 до 18 этапов.