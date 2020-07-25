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Факты / Спорт

Остановилось сердце: от коронавируса умер врач украинской сборной по футболу

Врач национальной сборной по футболу 48-летний Антон Худаев умер от Covid-19 вечером 25 июля.

Антон Худаев умер от коронавируса - он был врачом сборной Украины по футболу

Он заразился Covid-19 и вирус поразил 70% его легких.

— Самые лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом ИВЛ, однако не смог преодолеть болезнь.

Сегодня вечером Антон Евгеньевич ушел в вечность из-за остановки сердца, — отметили в Ассоциации футбола.

Более 20 лет Худаев был врачом харьковского Металлиста, а с 2016 года был в сборной.

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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, главный тренер Национальной команды Андрей Шевченко и вся футбольная общественность Украины высказывает глубокие соболезнования семье.

В начале июля скончался еще один легендарный футболист киевлян. На 73 году жизни перестало биться сердце бывшего защитника Динамо Владимира Трошкина. О причинах смерти выдающегося футболиста и тренера не сообщалось

Источник: Украинская ассоциация футбола 

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