В семье капитана мадридского Реала и сборной Испании Серхио Рамоса пополнения. Его жена Пилар Рубио родила мальчика, которого назвали Максимо Адриано.
Счастливый футболист поделился снимком с сыном и женой в соцсетях.
— Бесконечно счастлив представить вам Максимо Адриано. Он родился в 18.56 вечера и весит 3,270 кг. Мама и ребенок чувствуют себя прекрасно. Пилар, всегда тобой горжусь, ты моя жизнь, — подписал снимок Рамос.
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Меньше чем за сутки фотография собрала более 2,1 млн лайков.
Серхио и Пилар уже воспитывают трех мальчиков: Марко, Алехандро и Серхио-младшего.
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В июне 2019 Рамос женился Рубио после семи лет отношений. Венчание состоялось в кафедральном соборе Севильи.
Гостями на свадьбе были Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Лука Модрич, Серхио Бускетс, Жерар Пике, Роберто Карлос, Рауль, Кейлор Навас, Жорди Альба, Лукас Васкес, а вот бывшего одноклубника Криштиану Роналду футболист на празднование не пригласил.
Фото: Pilar Rubio