PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Клопп — лучший тренер сезона в АПЛ. Он получил приз имени Фергюсона

Ассоциация тренеров Англии (LMA) выбрала наставника Ливерпуля Юргена Клоппа лучшим коучем сезона-2019/20 в английской Премьер-лиге.

53-летний немецкий специалист получил кубок, который назван в честь бывшего тренера Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона.

Читайте: Реакция футболистов Ливерпуля на гол Виллиана и победу в АПЛ

Под руководством Юргена Клоппа Ливерпуль выиграл первый за 30 лет чемпионат Англии. В сезоне-2019/20 красные набрали 99 очков. Второе место занял Манчестер Сити, а замкнул тройку Манчестер Юнайтед.

В течение сезона мерсисайдцы также завоевали Суперкубок УЕФА и одержали победу на клубном чемпионате мира, а в сезоне-2018/19 победили в Лиге чемпионов, обыграв в финале Тоттенхэм.

Хендерсон — лучший игрок АПЛ

Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон стал лауреатом награды лучшего футболиста сезона по версии журналистов.

30-летний футболист опередил в голосовании хавбека Манчестер Сити Кевина де Брюйне и форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорд.

На голосование журналистов повлияло доминирование подопечных Юргена Клоппа в АПЛ. Журналисты также отдали свои голоса за других футболистов красных — Вирджил ван Дейка, Садио Мане, Трента Александера-Арнольда и Алиссон Беккера.

Источник: LMA

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка