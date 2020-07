Ассоциация тренеров Англии (LMA) выбрала наставника Ливерпуля Юргена Клоппа лучшим коучем сезона-2019/20 в английской Премьер-лиге.

53-летний немецкий специалист получил кубок, который назван в честь бывшего тренера Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона.

Под руководством Юргена Клоппа Ливерпуль выиграл первый за 30 лет чемпионат Англии. В сезоне-2019/20 красные набрали 99 очков. Второе место занял Манчестер Сити, а замкнул тройку Манчестер Юнайтед.

Congratulations to @LFC Manager Jürgen Klopp for winning The Sir Alex Ferguson trophy for the LMA Manager of the Year #LMAAnnualAwards pic.twitter.com/tJZrjXC0jx

— LMA (@LMA_Managers) July 27, 2020