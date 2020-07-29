В матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу Парма принимала Аталанту. Встреча прошла на стадионе Стадио Эннио Тардини в Парме и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Счет в матче в первом тайме открыли хозяева. Перед свистком на перерыв Деян Кулусевски получив мяч в штрафной, быстро сориентировался и отправил мяч в левую девятку.

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Во втором тайме наставник бергамасков Джана Пьеро Гасперини бросил в бой Руслана Малиновского вместо Марио Пашалича.

За несколько минут украинец выполнил поперечную передачу в штрафную, но без угрозы для ворот емилианцев.

На 70-й минуте Аталанта заработала штрафной, который взялся исполнять Малиновский. Руслан пробил со средней дистанции, отправив мяч пушечным выстрелом в сетку ворот оппонента. Луижди Сепе даже не шевельнулся в рамке.

Аталанта вырвала победу в матче на 84-й минуте после точного удара Алехандро Гомеса.

После 38 туров Аталанта имеет в своем активе 78 очков и занимает третье место. Бергамаски отстают от второго Интера на один пункт. В следующем туре Серии А Аталанта встретится именно с Интером. Игра состоится в Бергамо на Стадио Атлети Адзурри д’Италия 1 августа.