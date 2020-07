Малиновский — лидер по количеству голов из-за пределов штрафной в топ-5 лигах

Аталанта обыграла Парму на выезде в матче 37 тура чемпионата Италии. Встреча, которая прошла в Парме на стадионе Эннио Тардини, завершилась со счетом 2:1 в пользу бергамасков.

После того, как хозяева поля открыли счет в первом тайме на вторую половину встречи наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини бросил в бой своего джокера — Руслана Малиновского.

27-летний хавбек поблагодарил тренера за доверие забитым голом на 70-й минуте, который позволил сравнять счет в матче. Малиновский отличился забитым мячом со штрафного с дальней дистанции, который прошел сквозь стенку из игроков Пармы.

Для Руслана этот гол стал пятым, который он забил из-за пределов штрафной. По информации Opta, Малиновский является лидером среди игроков топ-5 европейских чемпионатов по количеству забитых мячей с дальней дистанции.

5 — Ruslan #Malinovskiy is the player that has scored the most goals with shots from outside the box in the top-5 European leagues in 2020 calendar year. Range.#ParmaAtalanta pic.twitter.com/44rFbHwnvQ

— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 28, 2020