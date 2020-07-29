Стоимость футбольных клубов Манчестер Юнайтед, мюнхенской Баварии, Манчестер Сити и лондонского Арсенала существенно упала.
Манчестер Юнайтед понизился в цене на €225 млн. Ценник мюнхенской Баварии упал на €255 млн по сравнению с прошлым годом.
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Также значительного падения в цене понесли лондонский Арсенал и Манчестер Сити. Канониры обесценились на €164 млн, а горожане на €129 млн.
Между тем, стоимость новоиспеченных чемпионов Англии Ливерпуля выросла на €70 млн. Красные такими темпами могут стать самым дорогим клубом Англии, если обгонят своего заядлого соперника Манчестер Юнайтед.
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По данным Brand Finance Review, мерсисайдцы поднялись на четвертую строчку самых дорогих футбольных клубов мира. Первое место рейтинга за мадридским Реалом, второй идет Барселона, а замыкает тройку Манчестер Юнайтед.
Топ-10 самых дорогих клубов мира
- Реал Мадрид (€1,411 млрд) — потеря €224 млн
- Барселона (€1,404 млрд) — прирост на €19 млн
- Манчестер Юнайтед (€1,305 млрд) — потеря €225 млн
- Ливерпуль (€1,254 млрд) — прирост на €70 млн
- Манчестер Сити (€1,116 млрд) — потеря €129 млн
- Бавария (€1,050 млрд) — потеря €255 млн
- ПСЖ (€961 млн) — прирост на €52 млн
- Челси (€942 млн) — потеря €18 млн
- Тоттенхэм Хотспур (€779 млн) — прирост на €25 млн
- Арсенал (€714 млн) — потеря €164 млн
Барселона несмотря на то, что уступила титул Ла Лиги Реалу смогла увеличить свою цену на €19 млн.
Манчестер Сити оказался на пятом месте рейтинга самых дорогих футбольных клубов мира после того, как упал в цене на €129 млн. Впрочем, наибольшего падение цены понесла действующая чемпионка Германии Бавария.