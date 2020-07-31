Рестарт НБА: в Орландо сыграли первые матчи после перерыва

В Орландо (США) в спорткомплексе Disney World возобновился регулярный сезон Национальной баскетбольной лиги, который прервали из-за пандемии коронавируса.

В первом матче после паузы встретились Нью-Орлеан Пеликанс и Юта Джаз. Игра завершилась со счетом 106:104 в пользу Юты.

Во время матча номинальные гости проигрывали в счете 16 очков, но смогли сделать камбэк в последних двух четвертях. Самым результативным игроком в составе победителей стал атакующий защитник Джордан Кларксон, который набрал 23 очка.

Первый игровой день после возобновления продолжился противостоянием команд из Лос-Анджелеса — Лейкерс и Клипперс. Развязка в игре наступила лишь под завязку противостояние, в котором команда ЛеБрона Джеймса взяла верх со счетом 103:101.

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В составе Лейкерс самыми игроками стали Энтони Дэвис (34 очка + 8 подборов) и ЛеБрон Джеймс (16 очков + 11 подборов).

Интересно, что Дэвис и ЛеБрон стали первым дуэтом из Калифорнии со времен Шакила О’Нила и Коби Брайанта в сезоне-2002/03, каждый представитель которого провел не менее 20 матчей за сезон с результативностью в 30 и более очков.

ЛеБрон покорил это достижение ранее, а Энтони Дэвису оно покорилось в матче с Клипперс.

Матчи после рестарта НБА проходят без зрителей. Чтобы окончательно определить участников плей-офф, команды сыграют восемь обычных матчей сезона. Старт плей-офф запланирован на 17 августа.